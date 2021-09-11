GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesinde İ.Y. yönetimindeki 31 SJ 728 plakalı motosiklet, sürücüsünün yolun karşısına geçen kişilere çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki yolcu C.Y. (13) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı

GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı

GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı

GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı

GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Destici Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Lionel Messi
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:22:14. #1.11#