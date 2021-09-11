GAZİANTEP - İslahiye'de motosikleti devirdi: 2 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesinde İ.Y. yönetimindeki 31 SJ 728 plakalı motosiklet, sürücüsünün yolun karşısına geçen kişilere çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki yolcu C.Y. (13) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.