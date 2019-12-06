İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
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İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

İslahiye ilçesinde bir motosikletin kaldırıma çarparak devrildi.

06.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:49
İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

İslahiye ilçesinde bir motosikletin kaldırıma çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı


Edinilen bilgiye göre, yabancı uyrukla A.B. (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, İslahiye ilçesinde Cevdetpaşa Mahallesi 308 nolu sokakta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.


Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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