İslahiye'de, mobil aşı ekipleri kırsalda aşılamaya başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için kurulan mobil aşı ekipleri, aşılamalara başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için kurulan mobil aşı ekipleri, aşılamalara başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil sağlık ekipleri, kırsal mahallelerde kurdukları mobil aşı üniteleriyle 18 yaş ve üzeri vatandaşlara Covid 19 aşılarını yapmaya başladı.

Ekipler, muhtarlarla yapılan planlamalar kapsamında Yolbaşı, Yukarıbilenler, Şerikanlı, Kalaycık, Yeniköy, Ağalarobası, Çolaklar ve Agabey mahallelerinde başlatılan aşılama çalışmalarını, 51 kırsal mahallede ağustos ayının sonuna kadar bitirmeyi planlanıyor.İlçe genelinde bugüne kadar birinci ve ikinci doz 44 bin 378 kişi aşılandığı belirtildi. Birinci dozda yüzde 63,42 olan aşılama ikinci doz aşıda ise 31,11 oldu. Yerinde aşı uygulamasıyla daha fazla kişinin aşılanıp yüzde 70 oranının yakalanması hedefleniyor.

Mahalledekiler ise ekiplerin evlerine kadar gelip aşı hizmeti vermesinden dolayı mutlu olduklarını ve aşılama çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik