İslahiye'de Mobil Araçla Ücretsiz Kanser Taraması
Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, İslahiye ilçesinde mobil araçla ücretsiz tarama yaptı.
Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, İslahiye ilçesinde mobil araçla ücretsiz tarama yaptı.
İslahiye İlçe Sağlık Müdürü Ayhan Gülşen, kanserde erken teşhisin önemine değindi.
Gülşen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile KETEM iş birliğiyle İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırdıkları mobil araçla 60-65 yaş grubu 155 kadının rahim ağzı ve meme kanseri taramasının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Kaynak: AA