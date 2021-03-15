İslahiye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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İslahiye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

15.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:23
İslahiye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B idaresindeki 31 AIR 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu İslahiye- Hassa kara yolu Altınözü mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen T.G yönetimindeki 27 YJ 782 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile yanında bulun kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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