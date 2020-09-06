İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu - İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu.

- İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu. Yangın bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürüldü.

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.İçerisinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk ahşap binanın çatısınatılan plastik şişe ve poşetler bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bitişikte bulunan binanın balkonundaki ahşap çatıya sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA