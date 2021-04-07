İslahiye'de meslek lisesi öğrencilerinden ailelere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye'de meslek lisesi öğrencilerinden ailelere ziyaret

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye'de meslek lisesi öğrencilerinden ailelere ziyaret

İslahiye Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) idareci, öğretmen ve öğrencileri, "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

İslahiye Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) idareci, öğretmen ve öğrencileri, "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Okul Müdürü Mehmet Bilgesoy, yaşlı ve yardıma muhtaç aileleri salgın kuralları çerçevesinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Bilgesoy, ziyarette öğrencilerin aile fertlerinin tansiyon ve şekerlerini ölçüp hastalıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği ve Kovid-19 salgını konusunda alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

Mehmet Bilgesoy, proje ile meslek liselerinin hayatın içinde olduklarını gösterme imkanı bulduklarını, bu vesile ile öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetiştiğini, yardımlaşma, merhamet, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Öğrenciler ziyaret ettikleri evlerin temizliklerini yaparak, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan gıda ve hijyen kolilerini de teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İslahiye'de meslek lisesi öğrencilerinden ailelere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:03:45. #1.14#
title