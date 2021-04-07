İslahiye'de meslek lisesi öğrencilerinden ailelere ziyaret

İslahiye Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) idareci, öğretmen ve öğrencileri, "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

İslahiye Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) idareci, öğretmen ve öğrencileri, "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Okul Müdürü Mehmet Bilgesoy, yaşlı ve yardıma muhtaç aileleri salgın kuralları çerçevesinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Bilgesoy, ziyarette öğrencilerin aile fertlerinin tansiyon ve şekerlerini ölçüp hastalıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği ve Kovid-19 salgını konusunda alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

Mehmet Bilgesoy, proje ile meslek liselerinin hayatın içinde olduklarını gösterme imkanı bulduklarını, bu vesile ile öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetiştiğini, yardımlaşma, merhamet, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Öğrenciler ziyaret ettikleri evlerin temizliklerini yaparak, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan gıda ve hijyen kolilerini de teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek