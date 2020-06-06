İslahiye'de mahalle genelinde uygulanan karantina sona erdi GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin bin 200 kişinin yaşadığı Kozdere Mahallesi'nin genelinde, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine alınan karantina uygulaması sona erdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin bin 200 kişinin yaşadığı Kozdere Mahallesi'nin genelinde, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine alınan karantina uygulaması sona erdi. E.K.'nin birinci derecede temas kurduğu 13 evde 19 kişinin karantina süresi ise 7 gün daha uzatıldı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 400 haneli ve bin 200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K. (90), özel hastanede anjiyo oldu. Döndüğü evinde rahatsızlanınca 26 Mayıs günü tekrar başvurduğu hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine E.K., koronavirüs tedavisine alınırken, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu filyasyon ekiplerince tespit edilen 48 kişi evlerinde karantinaya alındı.

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, E.K.'nin birinci derece temaslı olduğu tespit edilen mahalle bakkalı N.Ö. ile eşi M.Ö.'den, birçok kişinin alışveriş yapmış olması nedeniyle 400 haneli 1200 nüfuslu mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi. Sürenin dolmasının ardından gece yarısından sonra mahalle genelindeki karantina sona erdi.

E.K.'nin birinci derecede temaslı olduğu 13 evdeki 19 kişinin karantina süresi ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 7 gün daha uzatıldı.

Kaynak: DHA