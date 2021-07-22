İslahiye'de kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfektan çalışması yapılıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 300 personelle ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. ???????

İslahiye Belediyesince belirlenen beş farklı kurban kesim alanlarında kesimlerin tamamlanması nedeniyle pis koku ve kötü görüntünün önüne geçilmek için ekiplerce alanlarında ilaçlı suyla yıkama yapıldı. Alan dezenfekte edeldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek