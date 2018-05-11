İslahiye'de Kültür Sanat Etkinliği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kültür sanat etkinliği yapıldı.



İslahiye Kapalı Sebze Pazarı'nda düzenlenen etkinliğin birinci gününde, OPET Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulu mehter takımı gösteri sundu.

Program, Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin okudukları şiirler, İslahiye Halk Eğitim Merkezi ekiplerince sunulan davul gösterisi, Harman Dalı oyunu ve diğer etkinliklerle devam etti.



Etkinliğe, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan Vekili İzzet Aytekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.