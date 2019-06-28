İslahiye'de, koyunlar derede serinletiliyor
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aşırı sıcaklarda koyunlar, dere ve sulama kanallarında serinletiliyor.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aşırı sıcaklarda koyunlar, dere ve sulama kanallarında serinletiliyor.
İslahiye'de, 40 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde çobanlar, otlattıkları koyunlarını, sıcaktan korumak için sulama amaçlı kullanılan Dolan Deresi'nde serinletiyor. Koyunlarını bu şekilde sıcaktan koruduklarını söyleyen Mustafa Taşkın, "Hayvanlarımı sıcağa bağlı ortaya çıkan sarılık hastalığından korumak için 15 günde bir yıkıyorum" dedi.
- Gaziantep
İslahiye'de, 40 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde çobanlar, otlattıkları koyunlarını, sıcaktan korumak için sulama amaçlı kullanılan Dolan Deresi'nde serinletiyor. Koyunlarını bu şekilde sıcaktan koruduklarını söyleyen Mustafa Taşkın, "Hayvanlarımı sıcağa bağlı ortaya çıkan sarılık hastalığından korumak için 15 günde bir yıkıyorum" dedi.
- Gaziantep
Kaynak: DHA
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