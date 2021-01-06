İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi yaptı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi yaptı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında denetimlerine devam ediyor.
Zabıta Müdürü Sedat Palta, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlere uyulması hususunda taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.???????
Zabıta ekipleri, ilçe içerisindeki değişik noktalarda maske ve mesafe denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek