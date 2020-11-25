Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

25.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:00

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara, maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara, maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

İlçede kovid-19 tedbirleri Atatürk Mahallesi'ndeki giysi pazarında vatandaşları ve iş yeri sahiplerini uyaran polis, sigara içilmemesi, maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Pazar yerinde vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu, yoğunluğun görülmediği gözlendi.

Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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