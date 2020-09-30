İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan 6 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 126 işletme maske, mesafe, hijyen konularında bilgilendirilirken, işletmeler iş yerinde bulunacak müşteri sayıları ile masa düzenleri konularında da aydınlatıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek