İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
30.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:48
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.
İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan 6 ekip, denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde 126 işletme maske, mesafe, hijyen konularında bilgilendirilirken, işletmeler iş yerinde bulunacak müşteri sayıları ile masa düzenleri konularında da aydınlatıldı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek