İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

30.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:48
İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan 6 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 126 işletme maske, mesafe, hijyen konularında bilgilendirilirken, işletmeler iş yerinde bulunacak müşteri sayıları ile masa düzenleri konularında da aydınlatıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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