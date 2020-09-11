İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
11.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:16

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

İlçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Megafonla cadde üzerinde vatandaşları ve iş yeri sahiplerini uyaran polis, maske ve mesafe kuralına uyulmasını, bundan sonra uyarmak yerine para cezası tatbik edileceğini belirtti.

Polis, ana caddeler üzerindeki araç kullanan sürücülerle toplu taşıma yapan araçlarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma ise bölgesindeki iş yerleri ile ilçe girişlerinde maske ve mesafe denetimi yaptı.

Kaynak: AA

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