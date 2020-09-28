İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
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İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza

28.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:58
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs denetimlerinde son 3 ayda 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs denetimlerinde son 3 ayda 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçede polis ve jandarma ekiplerince koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler sürüyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde son 3 ayda yapılan denetimlerde 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 1 milyon 246 bin 516 TL idari para cezası kesildi. Özellikle düğünleri denetleyen ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.


İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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