Islahiye'de koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP Seyir halindeki araçlar Trafik ekiplerinin araçları durdurması Trafik polisinin yolcu ve şoförlere uyarılarda bulunması Trafik ve zabıta ekipleri tarafından dolmuşların durdurulması Zabıtanın yolcu ve şoförleri bilgilendirmesi Zabıta tarafından yolculara kolonya dökülmesi GAZİANTEP -...

Seyir halindeki araçlar Trafik ekiplerinin araçları durdurması Trafik polisinin yolcu ve şoförlere uyarılarda bulunması Trafik ve zabıta ekipleri tarafından dolmuşların durdurulması Zabıtanın yolcu ve şoförleri bilgilendirmesi Zabıta tarafından yolculara kolonya dökülmesi GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Kaynak: AA