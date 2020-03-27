İslahiye'de koronavirüs tedbirleri İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'na ziyaretler geçici süreliğine durduruldu.

İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'na ziyaretler geçici süreliğine durduruldu.

Salgınla mücadele kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve geçen yıl 14 bin 247 turistin ziyaret ettiği Yesemek Açık Hava Müzesi ile Tilmenhöyük Arkeolojik Park'ı ziyaretçi girişine kapatıldı.

Gaziantep Müze Müdürlüğünce müzelerin girişine yasak levhası asıldı.

Kaynak: AA