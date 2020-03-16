İslahiye'de koronavirüs önlemleri Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin daire amirleri bilgilendirildi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin daire amirleri bilgilendirildi.

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) çok amaçlı salonunda Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kotan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara herkesin uyması gerektiğini vurgulayarak, alınan önlemler kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan slayt ile koronavirüsünün tanımı, korunma yolları ve alınması gereken önlemler detaylı olarak anlatıldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Fethiye Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İslahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldız, Sağlık Grup Başkanı Ayhan Gülşen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA