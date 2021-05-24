İslahiye'de köpeğe işkence iddiası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokak ortasında yaralı bulunan köpeğin taş yağmuruna tutulduğu belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokak ortasında yaralı bulunan köpeğin taş yağmuruna tutulduğu belirlendi. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olayın faillerinin bulunması için polis çalışma başlattı.

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Eski Maraş Caddesi üzerinde bir köpeğin taş yağmuruna tutularak işkence yapıldığını gören vatandaşlar, hayvanseverleri ve polisi arayarak yardım istedi. Polisin olay yerine geldiğini gören şahıslar kaçarak uzaklaşırken, sokak ortasında yaralı halde bir köpek bulundu. Olay yerine çağrılan hayvanseverler ve veterinerler tarafından yapılan incelemede köpeğin ayaklarından birinde kırık, sırtında ise taş darbelerine bağlı morluk ve yaralar olduğu belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen köpek tedavi altına alınırken, polis mahallelinin şikayetçi olduğu şahısların bulunması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı