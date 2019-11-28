İslahiye'de kömür yardımı
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İslahiye'de kömür yardımı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.

28.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44
İslahiye'de kömür yardımı

'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.


Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ailelere kömür dağıtılmaya başlandı.


Dağıtım kapsamında, 500'ü Suriyeli olmak üzere 4 bin 725 aileye 4 bin 725 ton kömür verilecek.


Kömür dağıtımının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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