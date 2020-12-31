İslahiye'de, kısıtlama sessizliği
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İslahiye'de, kısıtlama sessizliği

31.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:13
İslahiye'de, kısıtlama sessizliği

İslahiye'de, kısıtlama sessizliği GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve sokaklar boş kaldı.

İslahiye'de, kısıtlama sessizliği
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve sokaklar boş kaldı.
Kısıtlama öncesinde vatandaşlar yeni yıl ile birlikte genel ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine çekildi. Saatlerin 21.00'i göstermesiyle birlikte meydanlar, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İlçede polis, bekçi, zabıta ve kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimsenin kalmadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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