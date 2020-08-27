İslahiye'de kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü
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İslahiye'de kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber üreticilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İslahiye'de kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü
27.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:06

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber üreticilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde bir araya gelen bir grup üretici, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ve Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar'a sorunlarını aktardı.

Belediye Başkanı Vural, yaptığı konuşmada, girdi maliyetlerinin yükseldiği dönemde biber üreticisinin ayakta kalabilmesi için birlikte hareket edebileceği bir örgüte sahip olmanın önemini vurguladı.

Düşük fiyat veren imalatçı firmanın üreticinin kaderini tek başına belirleyemeyeceğini ifade eden Vural, üreticilere bir müddet sabredip hasat ettikleri ürünlerini depolamalarını, acil ihtiyaçları kadar olan ürünlerini satmaları tavsiyesinde bulundu.

Vural, Tarım Kredi kooperatiflerinin de olaya müdahil olarak çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini de talep etti.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'la da telefonla görüşen Vural, bölgedeki merdiven altı üretim yapan işletmeler için de denetimlerin artırılmasını istedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse ve Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Belpınar da üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını, fiyatlar dengeleninceye kadar biberi depolama yönünde karar aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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