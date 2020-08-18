İslahiye'de 'kırmızı biber' hasadı başladı
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İslahiye'de 'kırmızı biber' hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı altın olarak adlandırılan biber hasadına başlandı.

İslahiye'de 'kırmızı biber' hasadı başladı
18.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:24

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı altın olarak adlandırılan biber hasadına başlandı. Rekoltenin geçen yıla göre fazla olması üreticiyi sevindirdi.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber hasadı başladı. Karakaya, Akınyolu, Yelliburun, Yeşiova, Yesemek, Ortaklı, Elbistanhöyüğü, Çubuk ve Şahmeran mahallelerinde ekimi yapılan ve bu yıl 50 bin ton rekolte beklentisi olan kırmızı biber hasadına başlanması, üreticinin yüzünü güldürdü.

Hasadının ardından ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilen biberler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarlalara gidenler, arazide maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak biber hasadı yapıyor. Kırmızı biber üreticilerinden Yaşar Bağbekleyen, biberin İslahiye için önemli bir değer olduğunu ve kendilerinin bu nedenle 'kırmızı altın' olarak adlandırdıklarını ifade etti. Rekoltenin geçen yıla oranla çok fazla olmasının üreticileri mutlu ettiğini anlatan Bağbekleyen, "Biberde rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması sevindirici. Türkiye'nin bir çok yerinde biber yetişiyor ama İslahiye'de yetişen biber renk, aroma ve lezzet açısından diğer biberlerden daha çok ilgi görüyor. Hasadını yaptığımız biberleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğimiz gibi çok sayıda ülkeye de ihraç ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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