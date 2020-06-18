İslahiye'de Kırmızı Biber Anıtı boyandı
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İslahiye'de Kırmızı Biber Anıtı boyandı

Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin sembolü haline gelen biber anıtı yeniden boyandı.

İslahiye'de Kırmızı Biber Anıtı boyandı
18.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:44

Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin sembolü haline gelen biber anıtı yeniden boyandı.

İlçe girişindeki Fatih Kavşağı'nda konuşlandırılan kırmızı biber anıtındaki biber figürlerinde solmalar ve renklerde meydana gelen bozulmalar nedeniyle çalışma başlatan İslahiye Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalar yürüttü.

Türkiye'nin en kaliteli kırmızı biberini üreten ve sofralık pul biberde söz sahibi olan ilçede, ilçenin sembolü haline gelen ve "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen kırmızı biber anıtının yeniden boyayarak daha parlak canlı hale getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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