İslahiye'de Kiraz ve Vişne Üreticileri Sıkıntılı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kiraz ve vişne üreticileri sıkıntı yaşıyor.

Amanos Dağları'nın eteğinde kurulu, ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki 30 hanelik Koççağız Mahallesi sakinleri tek gelir kaynakları olan kiraz ve vişnede hasat zamanı rastlanan çürümenin nedenin araştırılmasını istiyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Keyifli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat zamanı meyvelerde anlayamadıkları nedenle başlayan çürümenin mahalle sakinlerini zarara soktuğunu belirtti.

Keyifli, ağaçları zamanında ilaçlamasına rağmen çürümenin meydana geldiğini ve kötü koktuğunu ifade etti.

Ziraat mühendislerine danışarak periyodik ilaçlamalarını düzenli yapmalarına rağmen çürümenin tek nedenin son dönemlerde mevsimsel dengesizlikten kaynaklandığını öğrendiklerini anlatan Keyifli, sadece kendisinin 15 bin lira zarara girdiğini, köydeki zararın daha yüksek olduğunu vurguladı.

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık İslahiye Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili araştırmaları yürütmek üzere bir ekibini Ramazan Bayramı sonrasında bölgeye göndereceğini belirtti.