İslahiye'de kasaplarla Kovid-19 toplantısı İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda görev yapacak 12 kasap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda görev yapacak 12 kasap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, ilçede faaliyet gösteren kasap işletme sahipleri ile Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi Veteriner hekimi ile ilçe müftülüğü personelleri katıldı.

Toplantıda, bayramda dikkat edilecek konular, Kovid-19 salgını sürecinde alınacak tedbirler ve randevulu kurban kesimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA