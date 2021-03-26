İslahiye'de kasap ve şarküteriler denetlendi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki kasap ve şarküterilerde satışa arz edilen etlerin mühürlerini, muhafaza edilen etlerin fiziki ve hijyen şartlarını denetledi.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki kasap ve şarküterilerde satışa arz edilen etlerin mühürlerini, muhafaza edilen etlerin fiziki ve hijyen şartlarını denetledi.
Zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki kasap ve şarküterileri mercek altına aldı.
Kasapların hijyen, etlerin mühürleri ile ısı ve fiziki şartları titizlikle incelendi.???????
Ekipler, yönetmeliğe aykırı davranan işletmelere cezai işlem uygulanacağı konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek