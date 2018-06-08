İslahiye'de Karne Heyecanı

İslahiye'de Karne Heyecanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla 3 bin 356'sı Suriyeli, 22 bin 361 öğrenci karnesini aldı.

İslahiye'de Karne Heyecanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla 3 bin 356'sı Suriyeli, 22 bin 361 öğrenci karnesini aldı.


İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 13 Kasım Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'le öğrencilere karne veren Yıldırım, çocuklara tatillerini dinlenerek, okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

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