İslahiye'de karla mücadele çalışması
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İslahiye'de karla mücadele çalışması

Gaziantep'in İslahiye belediye ekipleri park ve bahçelerde kar temizliği ile yollarda tuzlama çalışması yaptı.

15.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:34
İslahiye'de karla mücadele çalışması

'in İslahiye belediye ekipleri park ve bahçelerde kar temizliği ile yollarda tuzlama çalışması yaptı.

İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye yetkilileri ilçede kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA
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