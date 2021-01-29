İslahiye'de kar yağışı
29.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:00
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ana yollarda çalışma yapan İslahiye Belediyesi ekipleri, kar temizliği yaptı.
Tandır, Hasanlök, Yeniceli ve Alaca mahallelerinin yollarında çalışma yapan ekipler, ilçeye bağlı mahallelerde kapalı yolun bulunmadığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek