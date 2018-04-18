İslahiye'de Kan Bağışı Kampanyasına İlgi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında 3 günde 170 ünite kan toplandı.



İslahiye Demokrasi Meydanı'nda Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkezi tarafından 15 günde bir 3 gün süreyle kan bağışı kampanyası açılıyor.

Vatandaşlar, kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkez'nde görevli Dr. Ökkeş Alben, yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışı kampanyalarına destek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, İslahiyelilerin gösterdiği ilginin yoğunluğu dolayısıyla daha önce ayda bir düzenlenen kampanyayı daha sık gerçekleştirmeye başladıklarını kaydetti.