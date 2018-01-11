İslahiye'de Kan Bağışı Kampanyası

İslahiye ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 85 ünite kan toplandı.

Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkezi tarafından, ilçedeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkezi'nde görevli Dr. Ökkeş Alben, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışı kampanyalarına destek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, kış aylarında ilginin artmasının kendilerini daha da sevindirdiğini söyledi.