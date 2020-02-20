İslahiye'de kan bağışı

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:22

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Kızılaya 53 ünite kan bağışında bulunuldu.



Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezince İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Türk Kızılay Gaziantep Kan Bağışı Merkezinden Dr. Yunus Uyar, "Kan sürekli ihtiyaçtır. Bunun farkında olan ve bizleri yalnız bırakmayan İslahiyelilere kan bağışına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA