İslahiye'de kan bağışı

12.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:40

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Kızılaya iki haftada 118 ünite kan bağışında bulunuldu.



Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezince İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Türk Kızılay Gaziantep Kan Bağışı Merkezinden Dr. Veysel Sarı, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu bilinçle hareket eden ve bizleri yalnız bırakmayan İslahiyelilere teşekkür ediyoruz." dedi.



Sarı, iki haftada 118 kişinin kan bağışında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA