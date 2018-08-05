İslahiye'de Kamyonla İş Makinesi Çarpıştı

İslahiye'de kamyonla iş makinesi çarpıştı

GAZİANTEP - İslahiye'de kamyon ile iş makinesinin çarpışması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazada, Hatay istikametinden İslahiye İstikametine seyir halindeki kamyon, İslahiye Belediyesi araç garajında çıkan iş makinesine çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada ölen ve yaralan olmazken, kaza ile ilgi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(B.