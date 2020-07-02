İslahiye'de 'kaçak muayenehane' operasyonu: 2 gözaltı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız muayenehaneye yönelik operasyon düzenledi.
02.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:00
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız muayenehaneye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda tıbbi malzeme ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binada Suriye uyruklu çiftin kaçak muayenehane açtığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, S.K. ile eşi S.T.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA