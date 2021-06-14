İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama
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İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama

İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Ortaklı Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Vedat Erikli koordinatörlüğünde, kulede nöbet tutan askerin "jandarma demek, vatanı savunmak demektir" sözleriyle başlayan klipte, değişik meslek gruplarındaki vatandaşlar jandarmanın tanımını yapıyor.

Çekim için 11 farklı mekan kullanılan klip, jandarmanın toplu şekilde "Jandarma demek, vatan için ölmek demektir" ve Kıdemli Başçavuş Erikli'nin "Jandarma demek, önce vatan demektir" sözleriyle sona eriyor.

İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama
İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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