İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Haberler

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İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi.

İslahiye Anadolu Lisesi tarafında düzenlen program İslahiye belediyesi konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti. Oratoryo ve tiyatro gösterisi ve ödül töreniyle son buldu.

Programa, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkan Vekili Fetih'e Erdoğan, Emniyet Müdürü M. Fatih Beyaz köse İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yzb Fatih Kökce,Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri,okul müdürleri ve öğrenciler katıldı - GAZİANTEP

İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

İslahiye 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstiklal Marşı, Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Politika, Haberler

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