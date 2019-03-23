İslahiye'de "İslam'da Aile Ahlakı" Semineri Verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "İslam'da aile ahlakı" semineri verildi.

İslahiye Müftülüğü Kozdere Kur'an Kursu tarafından Kozdere Mahalle Camisi'nde düzenlenen programa, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, konuşmacı olarak katıldı.

Yıldırım, ailenin toplumları ayakta tutan yapı taşı olduğunu belirtti.

Huzurlu ve mutlu ailelerin sayılarının artmasının önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, programı hazırlayan Kozdere Kur'an Kursu öğreticisi Güllü Erol ile cami imam hatipleri Ahmet Gül ve Kenan Çito'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA