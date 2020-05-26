İslahiye'de iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.K.Ş.'ye ait lokantanın bacası alev aldı. Dumanı gören mahalle sakinleri itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin çatısına çıkarak yangını söndürdü. Ekipler yangının söndürülmesinden sonra soğutma çalışması yaptı. Mahalle sakinleri ise olayda kısa süreli panik yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA