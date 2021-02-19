İslahiye'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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İslahiye'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

19.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41
İslahiye'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş yerinden güvenlik kameralarını çalan 2 şüpheli göz altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş yerinden güvenlik kameralarını çalan 2 şüpheli göz altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bir iş yerindeki güvenlik kameralarının çalışması olayıyla ilgili olarak yaptıkları çalışmada, şüpheli S.T. ile C.B'yi yakaladı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 15 gram eroin ile kaldıkları adreste çalınan güvenlik kameraları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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