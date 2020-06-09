İslahiye'de iş makinesi yandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alev alan iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
09.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:24
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alev alan iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisindeki Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi inşaatında çalışan iş makinesinin motor kısmı aniden alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş makinesinde hasar oluştu.
Bu arada iş makinesinin yanma anları cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA