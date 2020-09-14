İslahiye'de internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları kuruldu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde interneti olmayan öğrenciler için okullarda Milli Eğitim Müdürlüğünce EBA destek noktaları kuruldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde interneti olmayan öğrenciler için okullarda Milli Eğitim Müdürlüğünce EBA destek noktaları kuruldu. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemiyle başladı. Uzaktan eğitim çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okullarda EBA Destek Noktası oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, EBA destek noktalarının 81 ilde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Çetin, öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre alana alındıklarını kaydetti. Kaynak: AA