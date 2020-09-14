İslahiye'de internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye'de internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları kuruldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde interneti olmayan öğrenciler için okullarda Milli Eğitim Müdürlüğünce EBA destek noktaları kuruldu.

İslahiye'de internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları kuruldu
14.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:42

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde interneti olmayan öğrenciler için okullarda Milli Eğitim Müdürlüğünce EBA destek noktaları kuruldu.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemiyle başladı.

Uzaktan eğitim çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okullarda EBA Destek Noktası oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, EBA destek noktalarının 81 ilde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çetin, öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre alana alındıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Beren Saat Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: İslahiye'de internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları kuruldu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 12:41:59. #1.14#
title