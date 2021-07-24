İSLAHİYE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI1 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Nurdağı Karayolu 8'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mediha D., (39) yönetimindeki 27 AGL 710 plakalı otomobil ile Feridun C'nin (32) kullandığı 27 SE 292 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Halime Çakmak (32) yaralandı. Yaralı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı