23.08.2019 20:59

İslahiye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza İslahiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Demirel Caddesi istikametinde seyir eden 34 BKK 88 plakalı otomobil ile istasyon Caddesinden gelen 01 AEN 80 plakalı araç alt geçit kavşağında duramayarak çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri M.C. ile M.B. yara almazken 34 BKK 88 plakalı araç sürücüsü M.C.'nin eşi N.C. çarpmanın etkisi ile yaralandı. Yaralı N.C. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA