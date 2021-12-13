İslahiye'de ihtiyaç sahibi öğrencilere mont dağıtımı yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan hayırsever işadamı Ökkeş Tıraş, İslahiye ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için 450 kışlık mont yardımında bulundu.

İşadamı Tıraş, beraberinde eşi Eylem Tıraş, İslahiye Gençlik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Temtek ve okul yöneticilerinin de katıldığı programla kışlık montları dağıttı.

Önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin beden numaralarına göre hazırlanan montları dağıtan Tıraş, doğduğu toprakları unutmadığını belirtti.

İslahiye Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Temtek de örnek davranışından dolayı Tıraş'a teşekkür etti.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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