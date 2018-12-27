İslahiye'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye ilçesinde son günlerde meydana gelen 7 hırsızlık olayı ile ilgili Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Beyler Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili A.Ö. ve A.K, Atatürk Mahallesi Güllühöyük Caddesi'ndeki iş yerinden yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili de Ö.D. ve H.E. yakalandı.

Zanlıların üzerinde ele geçirilen 99,50 lira, 1 tıraş makinası, 1 parfüm, 2 saç boyası,1 tornavida, 2 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası ve 19 paket sigara sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA