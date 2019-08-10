İslahiye'de hayvan pazarında arife yoğunluğu

10.08.2019 22:06

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla kurban alımını son günlere bırakan vatandaşlar, Beyler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Besicilerden Hasan Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada satışların durgun olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan kilosunun 20 liradan alıcı bulduğunu belirten Şanlı, fiyat aralığının bin ila iki bin lira civarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı kurban seçmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, küpe, dişi hayvan ve sevk raporu kontrolleri yapılıyor.

Kaynak: AA