İslahiye'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
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İslahiye'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

İslahiye'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (AA) - İslahiye'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu katıldı.

Toplantıda, kentin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirildi, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Alınacak önlemlerle kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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